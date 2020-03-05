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100 يتيم يشغلون مناصب عليا.. «بر جدة» تهيئ أبنائها لشغل مناصب إدارية مرموقة
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تواصل – فريق التحرير:

بجهود جبارة ودورات تدريبية وأنشطة علمية تحفز جمعية البر بجدة أبناءها وبناتها من الأيتام على حب التعلم ونيل أعلى الدرجات العلمية وذلك ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعهم ووطنهم.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن حصيلة مسيرة العطاء لجمعية البر بجدة جاءت – بعد توفيق الله – ثم بتكاتف الجهود بين إدارة الجمعية ومسؤولي الدور ، حصول 14 من الأيتام على درجة الماجستير، فيما حصل 82 منهم على درجة البكالوريوس، و3 على الدبلوم.

وأضاف قاضي “نحن نطمع في الجمعية أن نشاهد الأبناء والبنات من الأيتام حاصلين على الدكتوراة، وفي ظل هذه الجهود المباركة يشغل حاليا أكثر من (104) ابن وابنة أعلى المناصب في العديد من الشركات الكبرى ومازلنا نأمل بأن يستمر هذا العطاء وليس ذلك ببعيد عن أصحاب الهمم العالية خصوصا في طور النهضة التي تشهدها البلاد، والرؤية الطموحة التي ستجعل من المستحيل ممكناً بعون الله”.

الجدير بالذكر أن لدى بر جدة ثلاثة دور للضيافة تؤوي 900 يتيم ويتيمة وهي دار الشربتلي، دار الزهراء، وشقق رجال المستقبل، ويحصل الأيتام فيها من كلا الجنسين على دعم لا محدود متمثل في السكن الملائم، العيادات الطبية، الأكل الصحي، الدورات التدريبية، الأندية الصحية ، معامل الحاسب الآلي، الأنشطة الرياضية والترفيهية، المواصلات، المصروف، العيديات، والرحلات الداخلية والخارجية وهذا بالإضافة لوجود تأمين طبي خاص بجميع الأبناء والفتيات.

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