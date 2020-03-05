النيابة العامة توضح إجراءات الضبط الجنائي بأماكن التفتيش والأشياء المُحرزة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش وضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو ما يفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزه، وأن يضعه تحت الحراسة.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يتبع في شأن تحريز وحفظ الأسلحة والمتفجرات القواعد الخاصة بذلك ولا يجوز التصرف في أي من المضبوطات إلا بإذن مكتوب من النيابة العامة”.

وتابعت النيابة العامة “تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، وأن تكون محتوية على إجراءات السلامة والأمان، ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، وكذلك يتم إعداد سجل خاص بهذه المحرزات”.