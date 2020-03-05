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امرأة إيرانية تكشف استغلال نظام الملالي لفيروس «كورونا» للقضاء على الاحتجاجات (فيديو)

امرأة إيرانية تكشف استغلال نظام الملالي لفيروس «كورونا» للقضاء على الاحتجاجات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت امرأة إيرانية من مدية بندر أنزلي كيف استغلت السلطات الإيرانية تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد للقضاء على الاحتجاجات، حيث طلبت السلطات من المواطنين البقاء في منازلهم.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لامرأة إيرانية قالت فيه: “النظام الإيراني طلب من الناس البقاء في منازلهم، بعدما أدرك أنه لا يمكنه السيطرة على الاحتجاجات”، مخاطبةً سلطات البلاد: “أستحلفكم بالله الذي لا تعرفونه أن تكونوا شفافين معنا”.

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