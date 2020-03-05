الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بسبب «كورونا».. أمانة الرياض توقف العمل بـ«البصمة» بدءاً من الأحد المقبل

بسبب «كورونا».. أمانة الرياض توقف العمل بـ«البصمة» بدءاً من الأحد المقبل
0

تواصل- فريق التحرير:

وجهت أمانة الرياض جميع الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات، بإيقاف العمل بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات الحضور والانصراف مؤقتة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الأمانة أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا)، ولما تقتضيه المصلحة لضمان سلامة منسوبي الأمانة والأخذ بالتدابير الوقائية اللازمة.

وأكدت الأمانة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف لجميع الموظفين من خلال الخدمة الذاتية للموظف بنظام الأمانة شاشة رقم (ESS1810) والتقييد بأوقات العمل الرسمية، ومراقبة انتظام دوام الموظفين من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة سير العمل.

 

مواد ذات صلة

امرأة إيرانية تكشف استغلال نظام الملالي لفيروس «كورونا» للقضاء على الاحتجاجات (فيديو)

امرأة إيرانية تكشف استغلال نظام الملالي لفيروس «كورونا» للقضاء على الاحتجاجات (فيديو)

«الصحة» تعلن عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا الجديد

«الصحة» تعلن عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا الجديد

«الصحة» توضح تأثير «كورونا» على إقامة الفعاليات الرياضية بالمملكة

«الصحة» توضح تأثير «كورونا» على إقامة الفعاليات الرياضية بالمملكة

«الصحة» تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد

«الصحة» تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>