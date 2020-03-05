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«أبل» تستعد لإطلاق أول هاتف «آيفون» قابل للطي

«أبل» تستعد لإطلاق أول هاتف «آيفون» قابل للطي
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تواصل – وكالات:

تستعد شركة أبل للانضمام إلى سباق الهواتف الذكية القابلة للطي، إذ تشير براءة اختراع جديدة مقدمة من الشركة إلى أن أبل قد تطلق أيضاً هاتفها الذكي القابل للطي قريباً، بعد أن منح مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية براءة اختراع جديدة لشركة أبل، تحت اسم “غطاء وشاشة قابلين للطي لجهاز إلكتروني”.

ويشير هذا بوضوح إلى أن الشركة تخطط لإنتاج‏ هاتف أيفون قابل للطي، وتشير البراءة إلى أن الهاتف القادم سيحتوي على طبقة من الشاشة المرنة مقترنة بطبقة تغطية، وتوضح البراءة أيضاً إلى أن أبل تفكر في استخدام أجهزة استشعار لتعطيل أو تشغيل الشاشة في وضع الاستعداد عند طي الجهاز.

وتوضح براءة الاختراع أيضاً أن الجزء القابل للطي من طبقة الغلاف يمكن أن يكون قوياً باستخدام مواد كيميائية وأنه مصنوع من الزجاج أو الياقوت أو بعض المواد الخزفية، يقال إن الغلاف ستكون مهمته حماية الشاشة ويقدم أيضاً الدعم الهيكلي.

وفى العام الماضي، تقدمت شركة أبل بطلب للحصول على براءة اختراع أخرى تشير إلى أنها تدرس جميع الزوايا المختلفة المرتبطة بهاتف ذكى قابل للطي، وفقاً لبراءة الاختراع، كانت الشركة تبحث عن حل يرتبط بالهاتف الذكي القابل للطي، وتشير براءة الاختراع إلى أن الشركة تركز كثيراً على الضرر الذي قد يحدث للشاشة القابلة للطي عند استخدامها في الطقس شديد البرودة.

وتكشف براءة الاختراع إلى أن الشركة قد تتوصل إلى حل لتسخين منطقة معينة من الشاشة، وربما المفصلة من أجل حمايتها من أي نوع من الضرر.

جدير بالذكر كشفت براءة اختراع أخرى تم تقديمها إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية أوائل فبراير أيضاً، أن شركة أبل تطور إصدارا جديداً قابلا للطي من هاتف أيفون، إذ تصف براءة الاختراع، التي تحمل عنوان “الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات والمفصلات المرنة”، الهاتف الذكي بشاشة مرنة يمكن طيها إلى نصفين.

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