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نصائح مهمة تساعدك على تطهير وتنظيف القولون

نصائح مهمة تساعدك على تطهير وتنظيف القولون
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تواصل – وكالات:

للحد من مشاكل القولون، هناك الكثير من النصائح التي يمكن اتباعها، والقولون هو نهاية الأمعاء الغليظة، ويعمل على سحب الماء الزائد من الطعام وتجهيز الجسم لحركة الأمعاء وهضم الطعام، ويعد التطهير للقولون من الأمور المهمة لك ولصحتك، فيقلل فرص الإصابة بالإمساك، وتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

وبحسب موقع ” ACTIVEFEEL”، هناك بعض الحيل التي تساعد في تنظيف القولون بشكل ملحوظ، وهي:

-تناول الأعشاب
تناول الأعشاب يساهم بشكل كبير في تنظيم عملية الهضم، والتخلص من الإصابة بالإمساك ومشاكل الهضم، ومن هذه الأعشاب التالي: الألوة فيرا، سيلليوم .

– المياه المالحة
إن تدفق المياه المالحة يعد أمرًا رائعًا أيضًا لتحريك الأمعاء وتطهير القولون، فيمكنك تناولها علي معدة فارغة عن طريق مزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر وشرب المشروب، فهذه الوصفة تعد سحراً وتساهم بشكل كبير في تنظيف القولون بشكل سريع جداً.

-الأطعمة الغنية بالألياف
الأطعمة الغنية بالألياف والكالسيوم وفيتامين (د) تدعم الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك، ومنها البروكلي والحليب والتوت والشوفان والخضراوات الورقية، فتضيف الألياف على وجه الخصوص الجزء الأكبر إلى البراز وقد تغذي البكتيريا الجيدة كدعم حيوي.

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