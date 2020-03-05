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حادث مروع.. وفاة 3 آسيويين إثر تصادم مركبتين على طريق «صقر قريش» بمكة

حادث مروع.. وفاة 3 آسيويين إثر تصادم مركبتين على طريق «صقر قريش» بمكة
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تواصل- فريق التحرير:

شهد طريق الملك خالد «صقر قريش» بالعاصمة المقدسة حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه ثلاث وفيات من الجنسية الآسيوية وإصابة واحدة تم نقلها بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين على طريق الملك خالد بشرائع (صقر قريش)، وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاثة أشخاص محتجزين داخل المركبة تم إخراجهم بواسطة الدفاع المدني وبعد الكشف عليهم اتضح أنهم متوفون فيما تم نقل إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، باشر قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة- ممثلاً بقسم الشرائع- موقع البلاغ للتحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

 

 

 

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