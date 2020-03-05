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إعفاء الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد

إعفاء الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أمس الأربعاء إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد، موضحة أن بداية تطبيق القرار من وقت الإعلان، ويشمل جميع التذاكر الدولية الصادرة للأفراد من قبل 31 مارس 2020.

كما أعلنت شركة طيران ناس في بيان لها أمس، عن تقديم خيارات إلغاء أو تعديل جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة، بسبب استمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأتاحت الشركة خيار إلغاء أو تعديل الرحلات مجاناً على جمع الرحلات وفق شروط معينة.

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