مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

تواصل – واس:

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على تخصيص 8.3 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصاً حتى الآن داخل الولايات المتحدة.

وتم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسين، ووافق على مشروع القرار 415 عضواً في المجلس.

ويعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس وهو 2.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها هناك، سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.

ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.