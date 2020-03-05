الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة «كورونا»
0

تواصل – واس:

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على تخصيص 8.3 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصاً حتى الآن داخل الولايات المتحدة.

وتم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسين، ووافق على مشروع القرار 415 عضواً في المجلس.

ويعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس وهو 2.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها هناك، سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.

ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.

مواد ذات صلة

«صحة الباحة» تنفي وجود حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» في مستشفى المندق

«صحة الباحة» تنفي وجود حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» في مستشفى المندق

«الصحة» توضح تأثير «كورونا» على إقامة الفعاليات الرياضية بالمملكة

«الصحة» توضح تأثير «كورونا» على إقامة الفعاليات الرياضية بالمملكة

بالفيديو.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابة «معلم» بكورونا في الدمام

بالفيديو.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابة «معلم» بكورونا في الدمام

وفاة 28 شخصا.. ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» لـ3090 في إيطاليا

وفاة 28 شخصا.. ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» لـ3090 في إيطاليا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>