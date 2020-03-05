الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الصناعة: دراسة ارتفاع أسعار الطاقة على رأس أولوياتنا

وزير الصناعة: دراسة ارتفاع أسعار الطاقة على رأس أولوياتنا
0

تواصل – الرياض:

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن ارتفاع أسعار الطاقة يأتي على رأس أولويات الحكومة عندما تم فصل الوزارة أو إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن هناك جهة مستقلة معنية بهذا الأمر وهي لجنة حوكمة أسعار الطاقة، والموضوع يدرس حاليا في اللجنة – وفقاً لـ”عكاظ”-.
جاء ذلك خلال فعاليات مجلس الصناعيين في جدة، حيث كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن سعيهم إلى دعم عدد من الشركات، لتمكينها من تمثيل المملكة على المستوى الدولي في قطاع الصناعة، مشيرا إلى وجود تسهيلات عقب توحيد إجراءاتهم مع وزارة الاستثمار.
وأوضح وزير الصناعة، أن الهيئات الجديدة ذات المحتوى المحلي يجب أن تتعاون مع الوزارة في مساعدتها على تحقيق أهدافها بالتعاون مع القطاع الخاص.

مواد ذات صلة

وزير الصناعة: لا تخفيض في أسعار الطاقة.. وتثبيتها حتى هذا الموعد (فيديو)

وزير الصناعة: لا تخفيض في أسعار الطاقة.. وتثبيتها حتى هذا الموعد (فيديو)

وزير الصناعة يتوعد المتلاعبين في نقل الكفالات بمنشآت القطاع الصناعي

وزير الصناعة يتوعد المتلاعبين في نقل الكفالات بمنشآت القطاع الصناعي

وزير الصناعة: إطلاق بنك الصادرات برأسمال 30 مليون ريال قريباً

وزير الصناعة: إطلاق بنك الصادرات برأسمال 30 مليون ريال قريباً

توظيف 3 آلاف مواطن و6 آلاف فرصة عمل شاغرة بالمصانع بعد تطبيق «المقابل المالي»

توظيف 3 آلاف مواطن و6 آلاف فرصة عمل شاغرة بالمصانع بعد تطبيق «المقابل المالي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة