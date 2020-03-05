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حقيقة تسبب «نعناع المدينة» في الإصابة بمرض السرطان.. توضيح من وزارة البيئة

حقيقة تسبب «نعناع المدينة» في الإصابة بمرض السرطان.. توضيح من وزارة البيئة
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تواصل – فريق التحرير:

نفى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن محمد السيد، ما تم تداوله من مقاطع صوتية ورسائل عبر «الواتساب» تحذر من نعناع المدينة، بزعم أنه مسبب لمرض السرطان، في ظل بيعه قبل انتهاء مدة التحريم بالنسبة للمبيدات الحشرية.

ووفقاً لـ” عكاظ”، أكد “السيد” أن هناك لجنة مكونة من فرع الوزارة والأمانة والصحة تقوم بعملية التشديد على متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، خصوصا الورقيات، بما فيها النعناع، وتباشر أعمالها في السوق للإشراف المباشر على القيام بأعمال التفتيش ومعرفة صاحب المزرعة والتأكد من السجلات الزراعية وهوية صاحب المزرعة، وجولات ميدانية على المزارع لمتبقيات المبيدات.

وأوضح أن هناك لجنة للتأكد من بيع المبيدات المحرمة الاستخدام على المحلات الزراعية والاجتماع بمزارعي النعناع للتوعية والإرشاد؛ لأن كل مبيد له فترة تحريم تخصه، ويتم التفتيش والمراجعة من قبل لجان عمليات المتابعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

 

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