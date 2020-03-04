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«الصحة» تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد

«الصحة» تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس “كورونا” الجديد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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