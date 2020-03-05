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بالفيديو.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابة «معلم» بكورونا في الدمام

بالفيديو.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابة «معلم» بكورونا في الدمام
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، سلامة المعلم الذي اشتبه بإصابته بفيروس كورونا، كما زعمت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة قد أكد في وقت سابق أن المواطن المصاب بفيروس كورونا في مستشفى القطيف المركزي حالته الصحية مستقرة، والحالات المخالطة له سليمة ولم تتعرض للإصابة.

وعن الشائعات بشأن إصابة معلم بكورونا، أوضحت “الإخبارية” في تقرير لها، أن حالته سلبية وهو حاليا يمارس عمله في إحدى مدارس الدمام.

وأوضح التقرير أن الدراسة بالمدرسة الثانوية التي يدرس فيها المعلم، تمضي على ما يرام والحالة الدراسية والمتابعة من إدارة التعليم ومكتب التعليم لحركة التعليم في حركة التعليم مستقرة.

 

 

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