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بسبب «كورونا».. تويتر تشجع موظفيها على العمل من «المنازل»

بسبب «كورونا».. تويتر تشجع موظفيها على العمل من «المنازل»
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تواصل – وكالات:

أكدت شركة تويتر أنها تشجع بشدة جميع موظفيها في جميع أنحاء العالم على العمل من المنزل “إن كان ذلك ممكنًا”، وذلك في مسعى منها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولم تذكر “تويتر” المدة التي ينبغي للموظفين بقاؤها في منازلهم، وأكدت على أن عمل الموظفين من منازلهم ليس مطلبا إلزاميا، وسيظل ذلك مسموحا لأولئك الذين يفضلون الحضورأو يحتاجون إلى الحضور إلى مكاتب تويتر، ولكن ذلك ليشمل موظفي تويتر في هونج كونج، واليابان، وكوريا الجنوبية، وذلك بسبب القيود الحكومية هناك.

وأشار إعلان تويتر أيضًا إلى أن الشركة ستعمل على زيادة التطهير والتعقيم، مضيفةً إشعارات إضافية للنظافة الجيدة، وتغليف المواد الغذائية سابقًا للمساعدة في تجنب انتشار الفيروس.

وتأتي السياسة الجديدة بعد يوم واحد فقط من إعلان تويتر عن عزمها إلغاء جميع أحداث وسفريات الموظفين غير الضرورية، كما ألغت مشاركتها في مؤتمر المطورين SXSW.

يُشار إلى أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد أثرت بشدة على قطاع التقنية، إذ أُلغيت العديد من الأحداث التقنية الكبرى، بما في ذلك المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ومؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، ومؤتمر المطورين الخاص بفيسبوك F8، ومعرض جنيف للسيارات، ومؤتمرات خاصة بشركتي جوجل، ومايكروسوفت.

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