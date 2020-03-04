الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

عبر منصة «زراعي».. البيئة تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة

عبر منصة «زراعي».. البيئة تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة
0

تواصل – واس:

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”، لمشاريع البيوت المحمية والزراعة المائية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر “زراعي” تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية، و10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضار، بالإضافة إلى 10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الورد.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: (اضغط هنا)، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وتهدف منصة “زراعي” إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

مواد ذات صلة

«البيئة» تطلق بوابة «ريف الإلكترونية» لدعم المزارعين

«البيئة» تطلق بوابة «ريف الإلكترونية» لدعم المزارعين

«البيئة»: الساحل الجنوبي الغربي للمملكة خالٍ تماماً من «الجراد الصحراوي»

«البيئة»: الساحل الجنوبي الغربي للمملكة خالٍ تماماً من «الجراد الصحراوي»

«البيئة» تكشف تطورات عمليات مكافحة الجراد الصحراوي بـ«الشرقية»

«البيئة» تكشف تطورات عمليات مكافحة الجراد الصحراوي بـ«الشرقية»

«البيئة» تطلق خدمة بلاغات الجراد عبر نظام «بلغ» الإلكتروني

«البيئة» تطلق خدمة بلاغات الجراد عبر نظام «بلغ» الإلكتروني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>