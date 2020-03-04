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«الصحة» تكشف آخر تطورات «كورونا الجديد» في المملكة

«الصحة» تكشف آخر تطورات «كورونا الجديد» في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، أنه لم تُسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفيروس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عدد الإصابات بالفيروس داخل المملكة حتى هذه اللحظة حالة واحدة، اُعلن عنها سابقاً، بينما إجمالي الحالات في العالم بلغ 93161، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 50690، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3198.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، مشدّدةً على أنه يمكن الاستفسار عما يخص الفيروس عبر التواصل مع خدمة “الصحة 937”.

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