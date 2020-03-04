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أمريكا تعلن إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية على السودان

أمريكا تعلن إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية على السودان
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تواصل – وكالات:

تلقى البنك المركزي في السودان، اليوم الأربعاء، خطابا من مدير مكتب العقوبات في الخارجية الأمريكية، يفيد بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المطبقة على السودان.

وفي هذا السياق أكد محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، في بيان صحفي، نشر اليوم، إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و 13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017م.

وأوضح المحافظ، أنه بموجب إلغاء هذين الأمرين، سترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، باستثناء بعض الأفراد والمؤسسات التي لها ارتباطات بأحداث دارفور.

وأشار البيان إلى أن رفع العقوبات ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وخاطب المركزي السوداني جميع المصارف المحلية و المصارف المركزية العربية والمراسلين، وأبلغهم بالقرارات الجديدة، بهدف تنشيط الحركة المالية بين البلدان لزيادة المنفعة المشتركة.

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