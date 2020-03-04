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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7524.50 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7524.50 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضاً 32.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7524.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر، وشمس، واتحاد اتصالات، واللجين، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الوطنية للتعليم، وسامبا، وساب، وميفك ريت، والعربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.01% و 5.65%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وميفك ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واللجين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 421.51 نقطة ليقفل عند مستوى 7762.74 نقطة، وبتداولات تجاوزت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم تقاسمتها 924 صفقة.

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