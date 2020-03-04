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أطلق عياراً نارياً في الهواء.. شرطة الرياض تضبط «متباهي» المزاحمية

أطلق عياراً نارياً في الهواء.. شرطة الرياض تضبط «متباهي» المزاحمية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مواطن في العقد الثاني من العمر، بعد أن أطلق عيارا ناريا في الهواء بمنطقة المزاحمية، للتباهي بسلاحه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه بالإشارة إلى ماتم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

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