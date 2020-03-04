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«شؤون الحرمين»: تكثيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»

«شؤون الحرمين»: تكثيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة أطلقت عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وزيادة وعي العاملين على مختلف فئاتهم بالمسجد الحرام وتعميق خبراتهم بطرق التعامل معه وتوقّيه، من أجل التأكد من سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين بما يمكنهم – بإذن الله – من أداء مناسكهم وطاعاتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة.

وأوضح أن الرئاسة وبمتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أقامت سلسلة من البرامج التوعوية والندوات العلمية والمحاضرات التثقيفية لرفع الوعي بين منسوبي ومنسوبات الرئاسة بطرق انتقال العدوى وسبل التحصن منها والقيام بالإجراءات الاحترازية ضدها.

كما سخرت الرئاسة شاشاتها الإلكترونية لبث محتوى توعوي تثقيفي بعدة لغات يستهدف قاصدي المسجد الحرام يشرح فيه سبل الوقاية من العدوى وتجنب مواطن الزحام وطرق تعقيم الأيدي.

وفيما يتعلق بالإجراءات الميدانية أكد المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين، أن الرئاسة تعمل على غسل المسجد الحرام وأسطحه وساحاته ست مرات يومياً بعد أن كانت أربع مرات يومياً، ورفعت عدد مرات غسل دورات المياه إلى ست مرات، وتعمل على تعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول، وتقوم برفع سجاد المسجد الحرام، وتعقيمه وتعقيم مكانه قبل إعادته وذلك على مدار الساعة، كما تم تركيب عدد من أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام.

ونوه بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء من تأكيد على أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس كورونا الجديد تأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، مؤكداً أن الرئاسة تقدم أقصى الجهود والطاقات وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية الاستباقية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود –حفظه الله- لضمان صحة قاصدي الحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء الإيمانية الخاشعة، وتذليل أي عقبات تحول دون أداء فرائضهم ومناسكهم، داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يجنبنا الأمراض والأوبئة إنه سميع مجيب.

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