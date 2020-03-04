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الكشف عن ثغرة أمنية تتيح للهاكرز اختراق ملايين الهواتف حول العالم

الكشف عن ثغرة أمنية تتيح للهاكرز اختراق ملايين الهواتف حول العالم
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تواصل- فريق التحرير:

كشف خبراء من شركة ESET المتخصصة في أمن المعلومات، عن وجود ثغرة برمجية قد تُهدد خصوصية وأمان ملايين الأجهزة الإلكترونية حول العالم.

ووفقاً “روسيا اليوم”، أشار الخبراء إلى أن الثغرة التي أطلقوا عليها اسم Kr00k، قد تُستغل من قِبَل الهاكرز لاختراق ملايين الهواتف والحواسب اللوحية المزودة بمعالجات من شركتي Broadcom وCypress، وقد تساعدهم على التجسس على بيانات حركة الإنترنت من وإلى تلك الأجهزة عند اتصالها بشبكات Wi- Fi.

وتتضمن البيانات معلوماتٍ عن المواقع الإلكترونية التي يزورها أو يتصفحها المستخدمون، ومعلومات عن رسائلهم الإلكترونية، والاتصالات التي يُجرونها عبر التطبيقات أو المواقع.

ويشير الخبراء إلى أن الثغرة المذكورة تؤثر على الأجهزة المتصلة بشبكات Wi- Fi التي تستخدم تقنيات WPA2-Personal وWPA2-Enterprise WiFi، ويمكن استغلالها لاختراق الأجهزة في حال كان المخترق متصلًا بنفس الشبكة المتصلة بجهاز الضحية.

ومن أبرز الأجهزة المعرضة لخطر Kr00k: أجهزة شركة آبل مثل iPhone وiPad وMac، إضافة لهواتف Nexus التي تطلقها جوجل، وهواتف Galaxy من سامسونج، وهواتف Xiaomi Redmi، ومساعدات Echo المنزلية الذكية من شركة Amazon.

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