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«الشؤون الإسلامية» تعلن عن توفر وظائف إمام ومؤذن

«الشؤون الإسلامية» تعلن عن توفر وظائف إمام ومؤذن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف (إمام – مؤذن)، لافتة إلى أن التقديم سيكون متاحاً عن طريق منصة التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم تشمل الآتي:

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة.

الحصول على الشهادة الثانوية.

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

التفرغ التام للعمل.

اجتياز الكشف الطبي.

حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو الأمانة، أو تم فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي.

 

 

 

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