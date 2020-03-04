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القبض على المتورطين بالمشاجرة الجماعية في طريق عام جنوب الرياض

القبض على المتورطين بالمشاجرة الجماعية في طريق عام جنوب الرياض
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأشار متحدث شرطة الرياض إلى أنه قد تبين أن المشاجرة جاءت نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، ويجري متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

 

 

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