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أنباء عن إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس «كورونا»

أنباء عن إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس «كورونا»
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تواصل – وكالات:

أفادت تقارير إخبارية عن دخول وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، مستشفى “مسيح دانشوري” في العاصمة طهران بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 نائباً.

وقال عبد الرضا مصري، حسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، إنه “ثبت إصابة 23 نائباً بالبرلمان الإيراني، بفيروس كورونا، بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لهم، لأنهم كانوا على اتصال وثيق بأشخاص يحملون الفيروس”.

وأضاف مصري: “ننصح النواب الحاليين والمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بقطع علاقاتهم مع الناس في الوقت الحالي، حتى لا ينقلوا فيروس كورونا المستجد لهم”.

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