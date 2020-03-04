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بسبب «كورونا».. تراجع حجوزات صالات الأعراس والمناسبات وانخفاض الأسعار 10%

بسبب «كورونا».. تراجع حجوزات صالات الأعراس والمناسبات وانخفاض الأسعار 10%
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر في سوق صالات الأعراس والمناسبات في المملكة: إن الحجوزات فيها تراجعت بنسبة تصل إلى 30 %، وذلك بسبب التخوف من فيروس كورونا المستجد رغم عدم ظهوره بالمملكة، مشيرين إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في حال زيادة المخاوف من انتشار الفيروس.

وبحسب “الرياض” يقول مدير إحدى صالات الأعراس في الرياض، واسمه عبدالله الصالح : “نتعامل في تأجير مجمع يضم أربع صالات للأعراس والمناسبات، وفي كل هذا الوقت من كل عام، كنا نتلقى حجوزات لجميع الصالات لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة، خاصة في أيام نهايات الأسبوع، ولكن منذ الجدال الدولي والمحلي المصاحب لظهور فيروس كورونا في نسخته المعدلة، لم نحجز سوى ثلاث صالات فقط لمدة أسبوعين، ولدينا صالة بدون حجز، والغريب في الأمر أن صاحب أحد هذه الحجوزات جاء إلينا وألغى حجزه، وأخبرنا أنه أجل عرسه بناء على طلب أفراد العائلة”.

ويتفق مروان السالم، مع ما ذهب إليه الصالح، ويقول: “اضطررنا إلى تخفيض الأسعار بنسبة 10 %، وقد نرفع من هذه النسبة إذا بقي التراجع في الحجوزات على ما هو عليه الآن”.

بدوره، قال المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور سالم عجاجة إن تأجيل المناسبات والأفراح إلى وقت لاحق وخاصة في هذه الظروف هو أمر طبيعي وإيجابي وصحي في نفس الوقت وذلك تحسباً لأي مشكلة تخص فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تأثّر صالات الأفراح والمناسبات وارد، ولكن، تراجع الحجوزات سيجبر أصحاب الصالات إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة، وذلك في صالح المستهلك طبعاً.

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