خبير طقس يتوقع تقلبات جوية وهطول للأمطار على 7 مناطق نهاية الأسبوع

تواصل- فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني تعرض أجواء المملكة لتقلبات جوية نهاية هذا الأسبوع مع فرص لهطول الأمطار على بعض المناطق.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “حالة جوية ماطرة خفيفة نهاية هذا الأسبوع – بإذن الله – وتقلبات جوية ورياح من شبه قوية إلى قوية وغبار إلا أن يصرفها الله مع فرصة هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان وتبوك والشمالية”.

وأضاف: “تحت المتابعة الدقيقة بسبب سرعة الرياح المتوقعة وتترافق مع إجازة نهاية الأسبوع”.