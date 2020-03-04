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22 قتيلا وعشرات المفقودين جراء إعصار ضرب ولاية تينيسي الأمريكية (صور)

22 قتيلا وعشرات المفقودين جراء إعصار ضرب ولاية تينيسي الأمريكية (صور)
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تواصل – وكالات:

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة إعصار ضرب ولاية تينيسي الأمريكية وخلف أضرارا كبيرة في المنطقة.

وقالت المسؤولة في إدارة الطوارئ في تينيسي ميليسا هاكس: “سجلنا وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد”، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد أعاصير الليلة الماضية.

من جهته، كتب رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر على “تويتر”: “ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم”، مشيرا إلى أن 50 ألف وحدة سكنية قطعت عنها الكهرباء، وأن هناك “مفقودين”.

ووثق شريط مصور حجم الدمار الذي سببته الأعاصير قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية منها تينيسي في ما يعرف بـ”الثلاثاء الكبير”، الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

 

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