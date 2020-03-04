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توقعات طقس الأربعاء.. غبار وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. غبار وسحب رعدية على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير والباحة والطائف.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تأثير العوائق الترابية والتي تعيق الرؤية الأفقية على نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 5 درجات مئوية.

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