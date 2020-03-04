«الصحة»: 1400 غرفة جاهزة للعزل ومنع انتقال العدوى بمختلف المناطق

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أكدت وزارة الصحة أن مستشفياتها وفرق مكافحة العدوى على درجة عالية من الجاهزية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وقالت الوزارة في بيان لها إن لديها أكثر من 1400 غرفة عزل تنفسي في المستشفيات بمختلف المناطق، مشيرة إلى أنه يجري العمل حالياً على تطوير 713 غرفة عزل هوائي أخرى للاستعانة بها عند الحاجة.

وأضافت أنه في بعض الحالات يمكن الاستعاضة عن غرف العزل الهوائي بغرف مفردة مزودة بجهاز تنقية الهواء المتنقل عالي الكفاءة، مع الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المقررة، والتخلص منها بطريقة صحيحة بعد انتهاء العمل، والخروج من الغرفة، والالتزام الكامل بنظافة الأيدي وتطهيرها.

وبينت وزارة الصحة أنها توفر 870 جهازاً من أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة، ويمكن استخدامها في غرف العزل وفي أماكن انتظار وفحص مرضى الأعراض التنفسية.