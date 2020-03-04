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بالفيديو.. معتمرون يؤدون مناسك العمرة بكل سكينة وطمأنينة

بالفيديو.. معتمرون يؤدون مناسك العمرة بكل سكينة وطمأنينة
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، المعتمرون وهم يؤدون مناسك العمرة في سكون وطمأنية في ظل منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي وفرتها حكومة المملكة للوقاية من كورونا الجديد.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قد دشن في وقت سابق، خطة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري وعدد من المختصين والقائمين على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

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