خطة أممية لتوفير 877 مليون دولار إعانات إنسانية لـ«الروهينجا»

تواصل – واس:

أطلقت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية اليوم خطة الاستجابة المشتركة لعام 2020م، الخاصة بالأزمة الإنسانية للروهينجا.

وتهدف الخطة وفقاً لبيان صادر عن تلك الوكالات إلى جمع مبلغ 877 مليون دولار لتلبية احتياجات حوالي 855 ألفاً من لاجئي الروهينجا الفارين من ميانمار، وأكثر من 444 ألف شخص من السكان المحليين الأشد ضعفاً في بنغلاديش.

وأوضح البيان أن الخدمات والمساعدات الحيوية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي، تتطلب تمويلاً عاجلاً، مشيراً إلى أن قطاعات الصحة والحماية والتعليم وإدارة المواقع والطاقة والبيئة لا تزال في غاية الأهمية لضمان سلامة وكرامة اللاجئين الروهينجا ورفاه السكان المحليين في بنغلاديش.

وثمّن البيان تضامن حكومة وشعب بنغلاديش في الترحيب باللاجئين الروهينجا، مؤكدًا أنه من الضروري تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات وتنشيط الاقتصاد المحلي مع استمرار هذه الأزمة.

وتشمل الأهداف الإستراتيجية لخطة الاستجابة المشتركة تعزيز حماية اللاجئين من النساء والرجال والفتيات والفتيان، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين، وتعزيز رفاه المجتمعات المحلية المتضررة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة في ميانمار، وتتماشى الأهداف بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل.