الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طيران التحالف يستهدف تجمعات حوثية في مأرب والجوف (فيديو)

طيران التحالف يستهدف تجمعات حوثية في مأرب والجوف (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر للحوثي في إطار تنفيذ عمليات لإسناد الجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف.

ووثق مقطع فيديو، نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة استهداف طائرات التحالف لقدرات الميليشيات الحوثية في عدة مناطق في اليمن، والقضاء على عناصرها الإرهابية.

وكبد طيران التحالف ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتد والعتاد في إطار دعم الجيش اليمني لاستعادة الشرعية في اليمن.

 

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يشنّ هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف

الجيش اليمني يشنّ هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف

أمريكا تعاقب 13 فرداً وكياناً بسبب دعمهم برنامج الصواريخ الإيراني

أمريكا تعاقب 13 فرداً وكياناً بسبب دعمهم برنامج الصواريخ الإيراني

مقاتلات التحالف تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف اليمنية

مقاتلات التحالف تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف اليمنية

مقاتلات التحالف تستهدف عناصر حوثية وآليات عسكرية في صنعاء (فيديو)

مقاتلات التحالف تستهدف عناصر حوثية وآليات عسكرية في صنعاء (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>