طيران التحالف يستهدف تجمعات حوثية في مأرب والجوف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر للحوثي في إطار تنفيذ عمليات لإسناد الجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف.

ووثق مقطع فيديو، نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة استهداف طائرات التحالف لقدرات الميليشيات الحوثية في عدة مناطق في اليمن، والقضاء على عناصرها الإرهابية.

وكبد طيران التحالف ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتد والعتاد في إطار دعم الجيش اليمني لاستعادة الشرعية في اليمن.