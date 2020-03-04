إلزام آبل بدفع 500 مليون دولار لمستخدمي هواتفها القديمة

تواصل – وكالات:

تسعى شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل لتسوية الدعوى القضائية المقامة ضدها وتطالبها بدفع غرامة تصل إلى 500 مليون دولار بتهمة تعمد إبطاء الإصدارات الأقدم من هاتفها المحمول آي فون.

وأشارت وثيقة في محكمة سان خوسيه الجزئية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن التسوية المقترحة تلزم آبل بدفع تعويض لأصحاب بعض الطرز القديمة من الهاتف الذكي آيفون بمعدل يصل إلى 25 دولاراً عن كل هاتف. ومازالت هذه التسوية الأولية تحتاج إلى موافقة القاضي الذي ينظر الدعوى.

ورغم موافقة آبل على تسوية لا تقل قيمتها عن 310 ملايين دولار فإنها تصر على أن الاتفاق لا يعني اعترافاً بارتكابها خطأ في هذه القضية.

وستنهي هذه التسوية معركة بدأت عام 2017 عندما لاحظ بعض العملاء أن هواتفهم التي تعمل ببطاريات أقدم نسبياً، أصبحت أبطأ بعد تحديث نظام التشغيل فيها.

وذكرت الشركة من ناحيتها أن أقصى أداء لمعالج آي فون يتراجع في الطرز ذات البطاريات الأقدم، وهو ما جعل بعض العملاء يعتقدون أنهم يحتاجون إلى تغيير بطاريات أجهزتهم من أجل استعادة الأداء القوي للمعالج.

من ناحيتها، قالت آبل إنها منعت الإغلاق المفاجئ للهواتف عندما لا تكون الطاقة الموجودة في البطارية كافية لتشغيل الجهاز. وبعد ذلك خفضت آبل سعر تغيير بطاريات الهواتف القديمة وأصدرت معلومات لعملائها بشأن التعامل مع هذه المشكلة. وتتعلق المشكلة بشكل أساسي بهواتف آي فون6 وآي فون6 إس وآي فون7.