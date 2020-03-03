الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شرطة الرياض تكشف لغز السطو على مركبة لنقل الأموال وتضبط الجناة

شرطة الرياض تكشف لغز السطو على مركبة لنقل الأموال وتضبط الجناة
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من حصر دائرة الاشتباه في أربعة مواطنين قاموا بجريمة السطو على إحدى مركبات نقل الأموال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها العاملين بإحدى مركبات نقل الأموال بتاريخ 15 / 4 / 1441 هـ فقد اتضح من إجراءات الضبط الجنائي للجريمة قيام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس والاستيلاء على مبلغ قدره ( 1.950.000 ) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال والفرار من الموقع باستخدام مركبة، قاموا بسلبها من قائدها بتاريخ 4 / 4 / 1441 هـ ، وبلوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة.

وأضاف المتحدث أنه وبمتابعة الجهات الأمنية للجريمة، تمكن الفريق الأمني المختص، الذي تم تشكيله للتحقيق فيها وكشف ملابساتها، بتوفيق الله، من حصر دائرة الاشتباه في ( 4 ) أربعة مواطنين، ( 2 ) اثنين منهم غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة، حيث تم – بفضل من الله -، القبض على متزعم الجريمة واسترداد أحد الهاربين خارج المملكة، مواطنين بالعقد الرابع من العمر، واللذين اتضح من التحقيقات الأمنية تورطهما بارتكاب جريمة سطو أخرى وبذات الأسلوب بتاريخ 4 / 8 / 1440 هـ في حي البديعة بمدينة الرياض، واستيلائهما على مبلغ وقدره ( 250,000 ) ريال، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع إجراءات القبض على الآخرين.

مواد ذات صلة

غداً.. انطلاق معرض البخور والعطور الدولي الثالث في الرياض

غداً.. انطلاق معرض البخور والعطور الدولي الثالث في الرياض

إصابة مواطنين ومقيم بإطلاق نار في الدوادمي.. والجاني يسلِّم نفسه

إصابة مواطنين ومقيم بإطلاق نار في الدوادمي.. والجاني يسلِّم نفسه

تسليم 4600 وحدة خلال 2020.. «سكني»: حجز 44 % من مشاريع ضاحية الجوان بالرياض

تسليم 4600 وحدة خلال 2020.. «سكني»: حجز 44 % من مشاريع ضاحية الجوان بالرياض

لتخفيف الضغط على المستشفيات.. «صحة الرياض»: تشغيل 10 مراكز صحية بنظام الرعاية العاجلة

لتخفيف الضغط على المستشفيات.. «صحة الرياض»: تشغيل 10 مراكز صحية بنظام الرعاية العاجلة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>