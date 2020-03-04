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لجنة متابعة «مستجدات كورونا» تكشف تطورات حالة المواطن المصاب

لجنة متابعة «مستجدات كورونا» تكشف تطورات حالة المواطن المصاب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت لجنة متابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن المواطن الذي جرى الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا الجديد يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 13 للجنة بمقر هيئة الغذاء والدواء في الرياض، حيث جرى تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريعة من المختصين، للقيام بالتقصي والاستقصاء الوبائي لحالته.

وأوضحت اللجنة أنه يتم رعاية المواطن المصاب بأفضل مستوى، إلى جانب رعاية أسرته، حيث جرى حصر 70 مخالطاً له، إما بالحجر الصحي أو العزل أو الحجر المنزلي، وفقاً لأوضاعهم الصحية.

ويأتي ذلك الإجراء الوقائي المتبع لجميع الفيروسات التي يُعد تفشيها وبائياً، وليس خاصاً بهذه الحالة فقط، مع استمرار الحجر حتى انتهاء كامل الإجراءات والتحاليل الصحية له.

وشدّدت اللجنة على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الإشاعات، مؤكدة أنهم يراقبون التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة.

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