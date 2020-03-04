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أمير المدينة يهدي «مسبحته» لطالب ودع مسابقة قرآنية باكياً (فيديو)

أمير المدينة يهدي «مسبحته» لطالب ودع مسابقة قرآنية باكياً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، دعوة للطالب حمزة عبدالحكيم أيوب، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يغالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن الكريم بالمنقطة، وذلك لتلاوة آيات من القرآن الكريم في اللقاء العلمي المتماثل لقادة الموهبة على مستوى المملكة.

وجاءت هذه الدعوة تكريما للطالب حمزة أيوب، وتقديرا لحرصه على حفظ القرآن الكريم في هذه السن الصغيرة.

وكرم أمير المنطقة، أمس الثلاثاء الطالب حمزة، مواسياً إياه فور انتهائه من التلاوة أمامه: بقوله إن “الجائزة الكبرى عندما تكبر ونراك إماماً للحرم، وإن شاء الله إنك تفهم معاني القرآن وتعمل بأخلاق القرآن”، قبل أن يهديه مسبحته الخاصة.

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