«الصحة» تعلن أسماء المرشحين لوظائف التمريض والأطباء المقيمين

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين فئة: طب بشري – أخصائي تمريض، المعلن عنها خلال شهر فبراير الماضي.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد حتى نهاية دوام الخميس المقبل، وذلك لمطابقة البيانات والمؤهلات، واصطحاب؛ الهوية الوطنية مع نسخة منها، وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

كما أهابت الوزارة بالمرشحين ضرورة إرفاق معادلة لجنة المعادلات للحاصلين على المؤهلات الخارجية، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، وشهادات الامتياز والتصنيف، وبطاقة التسجيل المهني والخبرات المسجلة، كما يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الروابط التالية:

للاطلاع على أسماء المرشحين لوظائف الأطباء (اضغط هنا).

للاطلاع على أسماء المرشحات لوظائف التمريض – نساء (اضغط هنا).

للاطلاع على أسماء المرشحين لوظائف التمريض – رجال (اضغط هنا).