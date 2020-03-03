نقص في الكمامات وارتفاع أسعارها بأسواق المملكة.. و«الصحة» تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

تشهد أسواق المملكة شحاً في مستلزمات الوقاية الصحية من كمامات ومواد تعقيم، فيما قامت بعض المحال التجارية برفع أسعار الكمامات بنسبة 1700%، وفقا لـ”عكاظ”.

ويأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن تفشي “كورونا” المستجد في الصين وعدد من الدول، فيما أوضحت مصادر أن سعر كرتون الكمامات ارتفع من 10.5 ريال إلى 189 ريالاً، بينما يباع عبر الإنترنت بـ180 ريالا، فيما انقطعت الكمامات في العديد من متاجر الخردوات، في حين لجأت بعض المحال لبيع الكمامات بالقطعة، بواقع نصف ريال للكمامة الواحدة، كنوع من الاستثمار.

من جهتها وجهت وزارة الصحة مؤخراً “المتسوق السري” والعديد من الجهات الرقابية بتنفيذ جولة على محال بيع المستلزمات الطبية والصيدليات، للتأكد من توفر مستلزمات الوقاية وأسعارها في الأسواق.