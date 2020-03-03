سلطة عمان تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، ظهور ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جميع الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران وإن أربعة من المصابين من مواطني إيران واثنين من مواطني البحرين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في عمان بلغ 12 حالة.

وأضحت إيران بؤرة لفيروس كورونا المعروف أيضا باسم “كوفيد 19″، في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت مصدرا لإصابة كثيرين في الإقليم بهذا الفيروس، الذي يسبب التهابا رئويا حادا.

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 90914 بينها 3116 وفاة في 76 بلدا بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء.