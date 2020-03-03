الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بسبب «كورونا».. «الشؤون الإسلامية» تلغي العمل بنظام «البصمة» وتعود للورق

بسبب «كورونا».. «الشؤون الإسلامية» تلغي العمل بنظام «البصمة» وتعود للورق
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقف العمل بنظام البصمة (دوامي) والعودة إلى بيانات الحضور والانصراف الورقية حتى إشعار آخر، حماية للموظفين من فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لتعميم المدير العام للإدارة العامة للمتابعة بالوزارة صالح الجميري، فإن ذلك جاء لما تشهده الأوضاع العالمية من انتشار الفايروسات المعدية، ولأهمية الوقاية منها، ولما يرونه من جهود كبيرة مبذولة من قبل الجهات المختصة ومنع تفشي فيروس «كورونا»، ولما تقتضيه المصلحة بهذا الخصوص.

وشدد الجميري، على أهمية التقيد بأوقات العمل الرسمية، وإقفال البيانات عند الساعة الثامنة صباحاً وتسليمها للإدارة العامة للموارد البشرية اعتباراً من يوم الأحد القادم 1441/7/13.

 

 

 

مواد ذات صلة

متحدث الشؤون الإسلامية يوضح طبيعة عمل «المراقبات» الميداني

متحدث الشؤون الإسلامية يوضح طبيعة عمل «المراقبات» الميداني

«الشؤون الإسلامية» تدعو للتقديم لشغل وظائف إمام ومؤذن.. الرابط والشروط

«الشؤون الإسلامية» تدعو للتقديم لشغل وظائف إمام ومؤذن.. الرابط والشروط

«الشؤون الإسلامية» تكشف عن مبادرة لتوظيف 25 ألف إمام ومؤذن.. الشروط والمزايا

«الشؤون الإسلامية» تكشف عن مبادرة لتوظيف 25 ألف إمام ومؤذن.. الشروط والمزايا

تعرف على أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة.. غدا

تعرف على أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة.. غدا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة