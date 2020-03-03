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«العقاري» يكشف قيمة الدعم الممنوح لمستفيدي «سكني» خلال 3 سنوات

«العقاري» يكشف قيمة الدعم الممنوح لمستفيدي «سكني» خلال 3 سنوات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق، لشهر فبراير 2020م.

وصرح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أنه تم تخصيص 371 مليون ريال دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و1.2 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليونًا لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وبيّن أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بلغت أكثر من 165 مليار ريال، بواقع نحو 12 ملياراً لمبادرة دعم العسكريين، و31 مليارًا لدعم التمويل المدعوم، فيما استحوذت مبادرة دعم المدنيين على قرابة 1.5 مليار ريال.

 

 

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