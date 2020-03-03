أمريكا تعلن موعد طرح علاج لـ«فيروس كورونا»

تواصل – وكالات:

قال نائب الرئيس الأمريكي: إن الموعد المتوقع للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد؛ قد يحدث “على مرحلتين”.

وكشف مايك بنس، أمس الاثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا الجديد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال “بنس” خلال مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته “سكاي نيوز عربية”: “اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي؛ لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف”.

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تُنتجه شركة “غيلياد ساينسيز” لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أُدرِج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة، هناك عقار تُطَوره شركة ريغينيرون للأدوية، التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى، سبق أن أثبتت نجاعتها ضد فيروس “إيبولا”.

وارتفعت، الاثنين، حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 6 حالات، سجلت كلها في ولاية واشنطن؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.