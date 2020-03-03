تنبيه من وزارة «الموارد البشرية» بشأن إيقاف بعض الخدمات مؤقتاً

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، عن الإيقاف المؤقت لخدمات السداد لرخص العمل ومخالفات التفتيش والتوطين الموازي، وذلك لإجراء بعض أعمال التحسين والتطوير.

وأوضحت الوزارة أن الإيقاف سيكون خلال الفترة من (6- 8) مارس الجاري، وذلك حرصا على تحسين خدماتها وتسريعا لإجراءات السداد لخدمات الوزارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن إشعارات السداد للفواتير المصدرة مسبقًا، والتي سيتم سدادها في هذه الفترة لن تظهر في أنظمة الوزارة قبل يوم الاثنين 9 مارس 2020.

ودعت العملاء إلى سداد الفواتير المستحقة قبل الفترة المذكورة؛ للاستفادة من الخدمات بشكل مباشر.