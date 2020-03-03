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وافد يقتل نفسه شنقاً في فناء مسكنه بـ«شقراء»

وافد يقتل نفسه شنقاً في فناء مسكنه بـ«شقراء»
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية بأشيقر – شمالي شقراء-، حادثة قيام وافد من الجنسية البنجالية بقتل نفسه في محل سكنه.

وفي التفاصيل، عند رفع الأذان لصلاة العصر أغلق عمال إحدى محطات الوقود أبوابها لصلاة العصر وتوجهوا للمسجد القريب، وبعد الصلاة لم يجدوا زميلهم من الجنسية البنجالية والذي يبلغ من العمر ٣٠ عاماً، فتوجهوا  إلى مقر سكنهم القريب منهم، ففوجئوا به شنق نفسه مستخدماً حبلاً ربطه حول عنقه وعلّقه بعمود في فناء البيت، وعلى الفور قام العمال بإبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة.

و على الفور باشرت شرطة أشيقر الواقعة واستدعت الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

 

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