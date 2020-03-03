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«الزعاق» يتوقع دخول موسم المراويح خلال يومين.. يستمر 60 يوماً

«الزعاق» يتوقع دخول موسم المراويح خلال يومين.. يستمر 60 يوماً
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تواصل – الرياض:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه يتوقع الدخول في فترة سحب المراويح خلال اليومين المقبلين، موضحا أن أمطارها تُصيب مواقع معينة ولا تُنبت إلا الربيع الصيفي.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره الزعاق في حسابه على موقع  “تويتر”، إذ ذكر أن موسم سحب المراويح سوف يستمر لمدة 60 يوماً أي حتى منتصف رمضان، مبيناً أنها تتشكل خلال نهاية فصل الربيع وأمطارها تُسبق بعصف ريح، وتكون ذات قصف رعدي ووميض برق، وفي كثير من حالاتها يصاحبها حبات البرد.

وأضاف أن فترة المراويح من أصعب المراحل في المنطقة بسبب كل ما يصاحبها، مشيراً إلى أنها تحمل بشائر الخير وكذلك الربيع الصيفي.

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