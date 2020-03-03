إغلاق أسواق الطيور الشعبية بالأحساء تجنباً لانتشار فيروس «إنفلونزا الطيور»

تواصل- فريق التحرير:

أغلقت لجنة ثلاثية مشكَّلة من (وزارة البيئة والمياه والزراعة -أمانة الأحساء- شرطة الأحساء)، أسواقَ الطيور في الأسواق الشعبية بمحافظة الأحساء، احترازا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور.

ووفقاً لـ”اليوم”، عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة اجتماعاً طارئاً، برئاسة مدير عام المكتب م. إبراهيم الخليل مع إدارة الثروة الحيوانية لوضع الخطط الاستراتيجية والاحترازية للتقصي عن مرض إنفلونزا الطيور في كل أنحاء المحافظة من مشاريع الدواجن وأسواق الطيور والحيازات الصغيرة ومحلات بيع الطيور ومحلات الاعتناء بالصقور، وكذلك أماكن تواجد الطيور المهاجرة، لما يسببه من أثر اقتصادي كبير كمرض فيروسي معدٍ يصيب الطّيور بشكل أساسيّ، ويسبب نفوقاً عالياً بينها.

وأكد مكتب البيئة ضرورة نشر الوعي وتثقيف وتوعية المربين عن مدى خطورته بالإبلاغ عن طريق الرقم 8002470000، أو الإبلاغ لأقرب مقر يتبع للوزارة حين ظهور وملاحظة أي أعراض مرضية على الطيور؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض، وإرشاد كل المشاريع الحيوانية ومربي الطيور بالمتابعة الدائمة.