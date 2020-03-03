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الصحة البحرينية: خروج 12 شخصاً من الحجر الصحي بعد خلوهم من فيروس «كورونا»

الصحة البحرينية: خروج 12 شخصاً من الحجر الصحي بعد خلوهم من فيروس «كورونا»
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين خروج 12 شخصًا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19).

وأفادت الوزارة بأن الـ12 شخصا الذين تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي هم من ضمن العائدين من إيران ومن الدول الموبوءة، 10 منهم من المواطنين البحرينيين العائدين من إيران، و2 منهم عائدين من الصين، أحدهما مواطن بحريني والآخر صيني الجنسية، مؤكدة بأن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وذلك من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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