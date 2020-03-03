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«تعليم جازان» يعلق الدراسة بمجمع مدارس في «أبو عريش»

«تعليم جازان» يعلق الدراسة بمجمع مدارس في «أبو عريش»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، يحيى عطيف، إن إدارة التعليم قررت تعليق الدراسة في المجمع الدراسي في محافظة أبو عريش اليوم الثلاثاء، لأغراض الصيانة.

ويضم المجمع التعليمي المتوسطة الأولى والثانوية الأولى والابتدائية الرابعة والروضة الثانية، كما قررت إدارة التعليم نقل الثانوية الأولى والمتوسطة الأولى إلى مبنى الثانوية الثالثة، على أن تكون الدراسة في الفترة المسائية.

وقررت إدارة التعليم أيضا نقل الابتدائية الرابعة إلى المتوسطة الثالثة في الفترة الصباحية، ونقل الروضة الثانية إلى الابتدائية الثانية في الفترة الصباحية.

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