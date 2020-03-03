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«الصحة»: سنعلن نتائج فحص جميع المخالطين للمصاب بـ «كورونا» خلال ساعات

«الصحة»: سنعلن نتائج فحص جميع المخالطين للمصاب بـ «كورونا» خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن المواطن المصاب بفايروس كورونا، في حال صحية مستقرة، وتُقدم له الرعاية الطبية اللازمة وفق معايير عالية في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأضاف العبد العالي -في مداخلة هاتفية على قناة “روتانا خليجية”- أن المواطن على الرغم من عدم إفصاحه عند المرور بالمنفذ الحدودي بتواجده في إيران التي تشهد تفشياً للفيروس، إلا أن لدى الوزارة عدة طرق للرصد الوبائي والمتابعة للحالات التي قد تكون منطوية على مخاطر صحية.

وتابع أن جميع المخالطين للمواطن المؤكدة إصابته يُعدّون حالات اشتباه، وتجري معاملتهم بحسب قربهم من المصاب، وستعلَن نتائج فحصهم خلال الساعات القادمة.

وبين متحدث الصحة أن المخالطين اللصيقين بالمصاب، الذين تظهر عليهم الأعراض، يُعزلون مباشرة ويعامَلون معاملة الحالة المؤكدة، حتى يثبت العكس.

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