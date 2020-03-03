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وزير الصحة: المواطن المصاب بـ«كورونا» معزول.. ولا داعي للقلق

وزير الصحة: المواطن المصاب بـ«كورونا» معزول.. ولا داعي للقلق
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن المواطن المصاب بفيروس كورونا الجديد معزول في المستشفى منذ يوم أمس الأحد، ويتلقى أعلى درجات الرعاية.

وأشار الربيعة، خلال مداخلة مع التلفزيون السعودي، إلى أنه جرى حصر جميع المخالطين للمصاب ومتابعة حالتهم الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تعلن أولاً بأول عن أي تفاصيل ذات علاقة بهذه الحالة.

ودعا الوزير الجميع إلى الاطمئنان، مضيفا أن المملكة تتعامل بشفافية منذ بدء انتشار الفيروس، ولديها إمكانات كبيرة للتعامل مع الحالات، ولديها غرف عزل بمختلف المناطق، وخبراء على مستوى عالٍ في مكافحة العدوى.

ولفت وزير الصحة إلى أن الفيروس الجديد وباء عالمي ولا توجد دولة بمعزل عنه مهما اتخذت من احتياطات، مبيناً أن التحدي في مواجهته يكمن في الحد من انتشاره من خلال التدابير الاحترازية القوية مثل التي اتخذتها المملكة.

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